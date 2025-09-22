Ekonomik sıkıntıların artmasının ardından ahlaki yozlaşmanın da sık sık gündeme geldiği Türkiye'de tepki çeken vakalar gündemde yer bulmaya devam ediyor. Son dönemlerde birçok şehirde restoranlar, yiyip içip para vermeden kaçan müşterilerden şikayetçi.

Güvenlik kameralarıyla tespit edilen müşteriler hakkında şikayette bulunan işletmeler bu konuda çözüm ararken birçok şehre yayılan bu olaylar ülkedeki sosyal çöküşün de bir resmini çiziyor. Söz konusu olaylar sadece restoranlarda değil kuaförler gibi hizmet sektöründe de yaşanıyor. Son olarak Çanakkale'de 8 bin 500 liralık hesabı ödemeden kaçan müşteriler birçok kişiye yok artık dedirtti.

RESTORANLARDAN KUAFÖRLERE YAYILAN FURYA

Türkiye’nin birçok şehrinde benzer vakalar yaşanıyor. Çanakkale’de bir grup müşteri 8 bin 500 liralık hesabı ödemeden masadan kalktı. İstanbul Bağdat Caddesi’nde serpme kahvaltının 2 bin TL’lik bedelini ödemeyen başka bir grup ise güvenlik kameralarına yakalandı. Bursa’da ise bebekli bir aile, “kart arabada” bahanesiyle 650 TL’lik hesabı ödemeden ortadan kayboldu.

Bu eğilim sadece restoranlarla sınırlı kalmadı. İstanbul Pendik’te kendini “Fransa’dan geldim” diye tanıtan bir kadın, yaptırdığı 40 bin liralık saç kaynağının parasını ödemeden salonu terk etti. Hatay’da da 5 bin TL’lik işlem yaptıran bir kadın, sigara içme bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi.

HUKUKİ BOŞLUK TARTIŞILIYOR

Esnaf, mağduriyetini sosyal medyada müşterileri teşhir ederek duyurmaya çalışıyor. Ancak hukukçulara göre bu durum, mevcut yasalar açısından gri bir alan oluşturuyor. Türk Ceza Kanunu’nun 163. maddesinde “karşılıksız yararlanma” suçu tanımlansa da, restoran ve kuaförlerde hesap ödemeden kaçanlar için doğrudan uygulanabilecek net bir yaptırım bulunmuyor.

SOSYAL ÇÖKÜŞÜN YENİ FOTOĞRAFI

Art arda yaşanan bu olaylar, ekonomik krizin gölgesinde toplumsal değerlerin de aşındığına dair yorumları beraberinde getirdi. “Hesabı ödemeden kaçma” vakaları, sadece esnafı mağdur etmekle kalmıyor; aynı zamanda ülkedeki sosyal çöküşün de çarpıcı bir fotoğrafını ortaya koyuyor.