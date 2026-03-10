İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması dün Silivri’de başladı.

Davaya İmamoğlu ve mahkeme başkanı arasında yaşanan gerilim damgasını vurdu. Ekrem İmamoğlu, hakimden söz almak isteyince hakim bunu reddetti. İmamoğlu üsteleyince hakim duruşmaya ara verdi. Hakim önce, seyircilerin çıkarılmasını istedi, sonra bu kararını değiştirdi. Bunun üzerine duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verildi. Ancak duruşma 13.30’da başlaması gereken duruşma yarım saat gecikmeyle başladı.

“REDDİ HAKİM” TALEBİ

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, İmamoğlu’nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

İmamoğlu, hakime, “Karar verecek misin?” diye laf attı. Bunun üzerine hakim, savcıdan taleplere yönelik mütaalasını sordu. Savcı reddini talep etti. Hakim, ret taleplerinin, “Davayı uzatmaya” yönelik olduğunu söyleyerek redd-i hakim talebi reddedildi.

Ret kararı üzerine İmamoğlu, “Yazık ediyorsunuz makamınıza. Öyle el hareketi yapamazsınız. Söz hakkı vermiyorsunuz. Buraya yargılamak için değil başka bir şey için gelmişsinizdir” dedi.

EL HAREKETİNE TEPKİ

Savcıya da kendisine el işareti yaptığı için tepki gösteren İmamoğlu “El işareti yapmayacaksınız” diye bağırdı, savcı da bağırarak karşılık verdi.

Duruşma bittikten sonra İmamoğlu “Mert olun ben sizi 4 defa yendim, 5 değil 7 defa yeneceğiz” dedi, jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı. İlk günkü duruşma İmamoğlu’nun bu sözleriyle bitti. “Dik duranlar buradadır. Bu işi yürüten kişinin biraz mertliği varsa tek başına benimle mücadele eder. Sizi 4 defa yendim yine yeneceğim.”

MAHKEMEDE İMAMOĞLU İLE HAKİM ARASINDA SERTLEŞEN DİYALOGLAR: Yargılamaya gelmedin, kaçarak çıkamazsın

Duruşma’da söz isteyen İmamoğlu’na hakim, söz vermedi. Şu diyalog yaşandı:

İMAMOĞLU: Söz istiyorum.

HAKİM Mikrofonu kesin.

-Sayın Hakim, söz almak istiyorum. (Alkışlar…)

-Ekrem Bey, lütfen yerinize geçin. Ekrem Bey lütfen yerinize geçin. Bu şekilde olmaz. Bakın buranın bir düzeni var. Siz burada, söz hakkı vermeden kalkıp, gelip kürsüye durup bu şekilde konuşamazsınız.

-Hakim Bey, hüküm kurulurken, burada mağdur edilen insanları ne şekilde bir savunma yapacağı konusunda fikrini almakla yükümlüsünüz Sayın Hâkim.

-Bu şekilde yargılamaya devam edemeyiz. Yerinize geçin.

-İsterseniz siz, bu süreci çok daha naif, çok daha insanların hakkına hukukuna saygı gösteren bir şekilde devam ettirirsiniz…

-Biz de o şekilde devam edeceğiz zaten.

-Ne avukatları dinlediniz…

-Talepleri alacağım.

-Hakim Bey, Hakim Bey… Avukatlarımızın…

-Sanık Ekrem İmamoğlu, lütfen yerinize geçin. Ekrem Bey yerinize geçin.

-Son cümlemi söylüyorum…

- Defaatle uyarılmasına rağmen…

-Ekranın arkasına gizlenmeyin…

-Ekranın arkasına gizlendiğim yok. Mikrofon, mikrofon gelmiyor, o nedenle buradayım. Bizim gizlendiğimiz bir durum yok Ekrem Bey.

-Lütfen iyi idrak edelim…

-Defaatle uyarılmasına rağmen, konuşmaya devam etti.

-İnsanların kendini savunmasına dair konuşacağım. Üç bin yıla yakın yargılama yapılırken, hukukumuzun ne şekilde ifade edileceğini dinleyerek karar verilmesini talep ediyoruz. Yüce Türk yargısına ve Türk milletine saygılı davranın. Olur mu böyle. Yine söz alacağım…

Salona giden yollarda ve kampüste yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşma salonunun çevresinde TOMA’larla çok sayıda kolluk kuvveti görevlendirildi.

SİLİVRİ NOTLARI

İmamoğlu, 31 dakika bekletilerek getirildi

- İBB Davası öncesi Silivri’de OHAL vardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, hem duruşma salonunu hem de salon dışını takip etti.

- Önce gazeteciler salona alındı. Saat 09.53’te Özgür Özel salona geldi.

- Duruşma öncesi Dilek İmamoğlu, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti ve “Ekrem bey gayet iyi geçen hafta görüştüm, diğer arkadaşlar da iyi” dedi.

- Salona önce tutuklu eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan geldi, Ramazan Gülten sol yumruğunu havaya kaldırarak salona girdi.

Duruşmaya bastonla geldi.

- Tutuklu kadın sanıklar salona geldiğinde alkış koptu.

- CHP’li vekiller de yaşananlara sert tepki gösterdi. Mahmut Tanal “Bu bir yargılama değil siyasi operasyon” dedi. Ali Mahir Başarır da “Bizim alnımız ak, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Ama bu dava 86 milyondan saklanıyor” tepkisini gösterdi. Davanın TRT’den canlı yayınlanması için çağrıda bulundu.

- İmamoğlu, herkesten tam 31 dakika 14 saniye sonra salona getirildi. İtirafçı tutuklu sanık Adem Soytekin’in etrafında jandarma ekipleri yer aldı.

- Duruşmada gergin anlar yaşanınca CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, ara sırasında hakim heyetiyle görüşmeye gitti.

CHP LİDERİ, yaklaşık 6 saat süren yargılamayı sert sözlerle eleştirdi

Özel: Duruşmada utandım

Hakim, ‘İzleyiciler salondan çıksın’ deyince bir daha kimse alınmaz diye salondan ayrılmayan Özgür Özel, sürecin ciddiyetten uzak olduğunu savundu, “Altı saat izledim, bir vatandaş olarak utandım” dedi.

Bu kumpastır, arkadaşlarımız suçsuz

CHP lideri, “İBB davası Erdoğan’ın rakibini yok etme çabası” dedi. Bunun boşa çıkacağını belirtti. Gerekçesini “Vicdanlar darbeyi püskürttü” diye açıkladı.

CHP Lideri Özgür Özel 6 saat süren duruşmadan sonra davanın ilk gününü değerlendirdi. Duruşmada sanık yoklaması yapılmadığını belirten Özel şunları söyledi: “Yargılamada oyuncu değişikliği varsa, yargılama kurgu demektir. Tiyatro demektir, tekst demektir, hazırlanmış senaryoyu oynatıyorsunuz demektir… Karikatür olmaz karikatür, film olsa saçma diye yapmazlar bunu, komedi filminin sahnesine koymazlar… Çünkü Tayyip Erdoğan’ın iktidarını sürdürmesi üzerine kurgulanmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Sokaktan bir cübbe bulan herhangi birisi şakasına gelse, giyse cübbe, içeri girse onu da konuşturacak.

‘ALTI SAAT İZLEDİM’

Duruşmayı altı saat izledim, utandım. Mahkeme başkanı dışında üç hakim var, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısını bulamıyor çıkmak için ya. Yanlış tarafa gidiyorlar, birbirine tokuşuyorlar... Cübbe giyen ciddiyetsizlerle muhatabız. Bula bula bunları bulmuşlar. Ciddiyetten uzak... Paçalarından acemilik akan bir heyet.”

DİLEK İMAMOĞLU SALONDAKİ GERGİNLİĞİ SÖZCÜ TV’YE ANLATTI: Olağanüstü önlemler var, biz bu ülkenin neyiyiz?

Dilek İmamoğlu, mahkemenin ‘salonun boşaltılması’ kararının ardından SÖZCÜ TV’de ‘Öğle Bülteni’ programına bağlandı. Dilek İmamoğlu yaşananları şu ifadelerle aktardı: “Tutuklu sanıklar teker teker gelmeye başladı. Ailelerin yüreği ağzında tabii ki alkışladılar. Ekrem İmamoğlu’nun salona girişi kolay olmuyor insanlar heyecanlı.

ADALET İSTİYORUZ

Usul daha önce avukatlara bildirilmiyor. Ekrem, 3 dakika konuşmak için izin istedi. Hakim izin vermedi. Sesler devam edince salon boşaltıldı. Dava için atanan birileri var. Peki adil yargılanacak mı? Duruşmaların TRT’de canlı verilmesini istedik. Olağanüstü önlemler alınmış durumda. Biz bu ülkenin neyiyiz? Hukuk devleti vatandaşı olarak adil ve şeffaf bir yargılama istiyoruz.”

CHP lideri Özgür Özel için savcılık jet soruşturma başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İBB ‘Yolsuzluk’ davasının ilk duruşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniye soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yapılan açıklamada, “İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Anneler ve aileler mahkemede

- Sabah saatlerin duruşma salonuna ilk giren kişi Mehmet Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık oldu.

- Çalık ailesinden sonra Fatih Keleş’in ailesi duruşma salonuna ilk gelen isim oldu.

- Duruşmaya uluslararası katılım da yoğundu. Fransa ve Almanya’dan Büyükelçilik düzeyinde, Birleşik Krallık ve Norveç ise Büyükelçilik temsilcisi gönderdi.

CHP Grup Toplantısı bugün Silivri’de

CHP, bu haftaki grup toplantısını Silivri’de yapma kararı aldı. CHP Grup Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişinin tutuklu olduğu 402 sanıklı İBB Davası’nın görüldüğü Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nın bulunduğu Silivri’de gerçekleşecek.

Müteahhit Aziz İhsan Aktaş VİP sanık oldu

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla 704 yıl hapis istemiyle yargılanan ve ifadeleriyle İBB davalarında belediye başkanların tutuklanmasına dayanak gösterilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş da dün duruşma salonuna geldi. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı davaların önceki duruşmalarına VİP giriş-çıkışları kullanarak girmesi medyaya yansıyan Aktaş, dün de ayrıcalık gördü. Aktaş, sanığı olduğu İBB davası için de mahkeme üyelerinin kullandığı VİP giriş-çıkışı kullandı. Aktaş önceki duruşmalara 10’a yakın koruma ile gelmişti.