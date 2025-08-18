Türkiye genelinde kamu çalışanlarının gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eylemi, ulaşımda da ciddi aksamalara yol açtı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir’in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN’da seferler tamamen durduruldu.

İZBAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İZBAN’dan yapılan açıklamada, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü boyunca tren seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yurdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlanıyız."

Bu gelişme, özellikle iş ve okul trafiğinin yoğun olduğu İzmir’de vatandaşları zor durumda bıraktı.

NEDEN İŞ BIRAKIYORLAR?

Memur sendikaları, hükümet ile devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinin karşılanmadığını belirterek iş bırakma eylemi kararı almıştı. Memur-Sen, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etmişti.

Hükümetin teklifi ise daha düşük kaldı. Teklifte, 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4 zam öngörülürken, ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına bin lira eklenmesi önerildi. Sendikalar, bu teklifin yetersiz olduğu görüşünü savundu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen öncülüğünde yapılan eylem, toplu sözleşme sürecine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı konusunda hükümet ile sendikalar arasındaki pazarlıklar devam ediyor.