Alaska'nın sarp dağları ve dondurucu fiyortları arasında gizlenen Whittier, alışılagelmiş şehir tanımlarını altüst ediyor. "Tek çatı altındaki şehir" olarak bilinen bu kasabada, yaklaşık 200 kişilik nüfusun neredeyse tamamı tüm ihtiyaçlarını tek bir dev binada karşılıyor.

Whittier'e ulaşmak hiç de kolay değil. Şehre giriş, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve yönü her saat başı değişen tek şeritli dar bir tünelden geçiyor. Saat 22:30'dan sonra tünelin kapanmasıyla Whittier’in dünyayla bağı tamamen kesiliyor; geç kalanlar ise geceyi tünel girişindeki araçlarında geçirmek zorunda kalıyor.

Şehrin kalbi, Begich Towers Incorporated (BTI) olarak bilinen 14 katlı ve 196 daireli betonarme bir bina. Soğuk Savaş döneminde bombardımanlara dayanacak şekilde inşa edilen bu yapı, bugün bir şehri içinde barındırıyor:

Binanın içinde sadece apartman daireleri değil; hastane, belediye binası, okul, postane, kitapçı, restoran ve hatta bir kilise bulunuyor.

Whittier'de "yoğun trafik", sabah saatlerinde her katta duran asansörleri beklemek anlamına geliyor.

Ebeveynler çocuklarını okula, binanın bodrum katındaki sığınak benzeri bir tünelden geçirerek götürüyor. Dışarıdaki dondurucu soğuğa rağmen insanlar işe terliklerle gidebiliyor.

Yılda ortalama 6,7 metreyi bulan kar yağışı ve saatte 128 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, sakinleri binada yaşamaya mahkum ediyor. Bazı sakinlerin aylarca binadan dışarı adım atmadığı söyleniyor. Bu tecrit edilmiş yaşam tarzı nedeniyle pek çok kişi, üzerinde "Whittier Mahkumu" yazan tişörtler giyerek durumla mizah yoluyla başa çıkıyor.

Kasaba halkı, herkesin birbirini tanıdığı "büyük ve işlevsiz bir aile" olarak tanımlanıyor. Şehir, yeni gelenler için başlangıçta "bir korku filminden fırlamış gibi" görünebiliyor. Ancak Whittier sakinleri için bu hayat, doğanın zorlu şartlarıyla varılan sessiz bir anlaşma gibi.