Piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Çin'in nadir toprak elementlerine ihracat kısıtlaması getirmesinin ardından Trump'ın da Çin'e yönelik vergilere ek olarak yüzde 100'lük gümrük vergisi getirmesi kararının ardından altın fiyatları hafta başına yükselişle başladı.

Bankacılık devlerinin tahminlerini yerle bir eden altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABD'li banka Bank of America, bugün altın beklentisini yükseltti. Banka, altının 5 bin dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, 2026 için ortalama altın fiyatını 4 bin 400 dolar beklediklerini açıkladı.

ONS ALTINR EKOR TAZELEDİ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle akşam seansına doğru ons altın yükselişlerini sürdürerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın 17.00'de 4 bin 102 dolar seviyesine yükseldi.

GRAM ALTINDA REKOR TAZELED İ

Dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş ve ons altındaki rekorların etkisiyle, gram altın rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın akşam seansına doğru spot piyasada 5 bin 501 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Kapalı Çarşı'da ise fiyatlar arasındaki makas devam ediyor. Gram altın, Kapalı Çarşı'da 5 bin 694 liraya kadar yükseldi.

