Türkiye genelindeki tüm ödeme noktalarında, temassız kartlar ve mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen şifresiz işlem limitlerinde kritik bir eşik aşıldı.

Daha önce 1500 lira olarak uygulanan sınır, yapılan teknik düzenlemelerin ardından 15 Ocak tarihinden itibaren resmen 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu adım, özellikle yüksek enflasyon ortamında günlük alışverişlerdeki ödeme trafiğini hızlandırmayı amaçlıyor.

BANKACILIK ALTYAPISINDA LİMİT GÜNCELLEMESİ TAMAMLANDI

Ülke genelindeki bankacılık ve finansal teknoloji altyapılarında eş zamanlı olarak tamamlanan güncellemelerle birlikte, tüm POS terminalleri yeni limite uyumlu hale getirildi.

Artık 2 bin 500 lira ve altındaki alışverişlerde tüketiciler, şifre girmek zorunda kalmadan sadece kartlarını cihaza yaklaştırarak saniyeler içinde işlemlerini sonuçlandırabiliyor. Uzmanlar, bu artışın özellikle market ve akaryakıt kuyruklarındaki bekleme sürelerini ciddi oranda düşüreceğine dikkat çekiyor.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ DEVAM EDİYOR

Limit artırılmış olsa da dijital güvenlik standartları en üst seviyede tutulmaya devam ediliyor. 2 bin 500 liralık yeni sınırın üzerindeki harcamalarda, POS cihazları güvenlik gerekçesiyle kart şifresini talep etmeyi sürdürecek.

Ayrıca sistemin rastgele aralıklarla şifre sorma özelliği, olası kayıp/çalıntı durumlarına karşı bir güvenlik katmanı olarak kalmaya devam edecek.

BANKALAR BİLDİRİM GÖNDERMEYE BAŞLADI

Konuyla ilgili bankalar müşterilerine bildirim göndermeye başladı.