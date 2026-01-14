Ocak ayının ortalarına gelinirken hava sıcaklıklarında yaşanan sert düşüş, birçok şehirde kar yağışı beklentisine neden oldu.

Yılın ilk günü İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı, geçtiğimiz haftalarda 60'ın üzerinde şehirde kendini gösterdi. Bu haftaya daha sakin giren yağışların yeniden devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, büyük ölçekli kar yağışları için tarih verdi.

SON 10 YILIN EN SERT KIŞI KAPIDA

Bu yıl zayıf La Niña etkisiyle 2016 yılından bu yana görülen en sert kışın yaşanacağını belirten Bozyurt, daha önce yaptığı açıklamalarda esas kar yağışının şubat ve mart aylarında görüleceğini belirtmişti.

Son uyarısında aynı tarihlere dikkat çeken Bozyurt, 'şubat ve mart ayını bekleyin' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben daha önceki yayında İstanbul'da kar yağışını beklediğimi ancak çok beklemediğimi söylemiştim. Bunun nedenini de İstanbul'da aralık ve ocak aylarında çok etkili bir kar yağışının olmadığını ama şubat ve mart aylarında daha yoğun yağışların görüldüğü olarak açıklamıştım.

Öyle ki İstanbul'un yüksek kesimlerinde bir kar geçişleri görülecek ama alçak alçak kesimlerinde öyle çok korkutucu bir kar birikimi olmayacak diye de eklemiştim.



KRİTİK TARİH 18 OCAK

Bozyurt, kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini, ardından sistemin hızlı şekilde Türkiye’yi terk edeceğini belirtti. Ancak 18 Ocak’tan sonra Karadeniz üzerinden yeni ve daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini vurguladı:

“Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum.

25 Ocak'tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir.”