Aralık ayının son günlerine girilirken milyonlarca vatandaş, yılbaşında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.



Meteoroloji kaynakları, uzun süre boyunca Marmara Bölgesi'ndeki etkili kar yağışı için ocak ayının ikinci haftasını işaret ederken, Kafkasya'daki son hareketliliklerin ardından tahminler öne çekildi.

TÜM TÜRKİYE'YE KAR YAĞIŞI GELİYOR



Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurt dışı kaynaklı hava kütle hareketlerinin ardından yılbaşında Türkiye'de kar yağışı ihtimalinin arttığını belirterek, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu şehirlerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla hafif ve orta şiddetli kar yağışlarının yaşanacağını hatırlattı.



Şen, uzun süredir yaptığı uyarılarda İstanbul ve çevre illerde kar yağışı için Ocak ayının ikinci haftasını işaret ettiğini ancak son verilerle birlikte bu tahminin öne çekilebileceğini belirtti. Uzman isim, Yılbaşında Marmara'ya kar yağabileceğine dikkat çekerken, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk yaşanacak.

2015'TEN BERİ GÖRÜLMÜYOR



Kitap, dizi ve filmler ile ikonik hale gelen 'yılbaşı ve kar manzarası' İstanbul'da son 10 yıldır görülmüyor. Megaşehir yeni yıla son kez 31 Aralık 2015 tarihinde yağan kar yağışı ile merhaba demişti.



Öte yandan Şen, yılbaşı gecesi kar ihtimalinin görülmediği yerleri ise Akdeniz, Kıyı Ege ve Güney Doğu bölgeleri olarak açıkladı. Bu bölgelerde kar yağışı için ocak ayının son haftaları beklenecek.





