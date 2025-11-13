Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan hava sahasında düşen kargo uçağında 20 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Kaza haberi önceki gün öğlen saatlerinde geldi. Uçağın, Gürcistan sınırını geçtikten 27 dakika sonra radardan kaybolduğu belirtildi. Gürcistan arama kurtarma ekipleri önceki gün saat 17.00’de uçağın enkazında arama kurtarma çalışmasına başladı.

DÜN SABAH ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı ise dün “Enkazda arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır” açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 askerden 19’unun naaşlarına ulaşıldığını açıkladı. Bir şehidin naaşını arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan’a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir” dedi.

KARA KUTU BULUNDU

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken, uçağın kara kutusu da bulundu. Kara kutudaki verilerin, yaklaşık 8 bin metre irtifada gövdesi üç parçaya ayrılan uuçağın düşme nedenine ışık tutacağı belirtildi. Uçağın rotası ise soru işaretleri yarattı. Flight Radar verilerine göre uçağın batı yönüne dönmesi gerekirken kuzeydoğuya, ardından Gürcistan hava sahasına doğru yönelmesi dikkat çekti. C-130E Hercules modelinde, 57 yaşındaki uçak, 1968’de Lockheed’in Marietta tesisinde üretildi. Önce Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri’nce kullanıldı. Mart 2010’da Türk Hava Kuvvetleri envanterine katıldı.

Erdoğan: Acımızı kalbimize gömdük

Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin 5’inci yıl dönümü kutlamaları için Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu’nun Azerbaycan’a gittiğini hatırlattı. Erdoğan, “Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Acımızı kalbimize gömüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolu’da etkinlikler iptal edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düşen uçakta 20 askerin şehit olmasının ardından kentte 3 gün boyunca tüm eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu, belediye binası önündeki direklerde bulunan Türk Bayrakları yarıya indirildi. Özcan, “Hükümeti beklemeksizin, Bolu’da 3 gün süreyle milli yas ilan ediyoruz ve Türk Bayraklarını yarıya indiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Bir yıl önce evlenmişti

Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan 27 yaşındaydı. Geçen yıl evlenen şehidin üç kardeşi vardı. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Baba Halil İbrahim ve anne Ayşe Mercan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Yunus adındaki abisinin 8 yaşında vefat ettiği, ölmeden önce de annesine “Bir kardeşim olsun, adı da Emre olsun” dediği öğrenildi.

Pilot olmak hayaliydi

Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın (41) İstanbul Büyükçekmece’de oturan ailesi acı haberle gözyaşına boğuldu. Evlat acısıyla yıkılan baba Kadir Korkmaz hastaneye kaldırıldı. Evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Gökhan Korkmaz’ın yakın zamanda rütbe alıp yarbay olduğu öğrenildi.

Şehidin en son geçen pazar oğlunun doğum gününü kutlamak için evine geldiği, sonra göreve döndüğü, ailesine, “Cuma günü yanınızdayım” dediği belirtildi. Gökhan Korkmaz’ın dayısı Aydın Devrim, “Pilot olmak hayaliydi. Vatansever, Cumhuriyet’e sahip çıkan, Atatürk’ün ilkelerinde giden, her türlü zorluklarla baş eden bir çocuktu. Oğlu da babası gibi olmak istiyor. Pilot olmasa da uçak yapacak, çok zeki” diye konuştu.

Kök hücre bağışıyla hayat kurtarmıştı

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın kök hücre bağışçısı olduğu ve 2 yıl önce kök hücrenin nakledildiği bir kanser hastasına hayat verdiği de öğrenildi. Yağız’ın çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştüğü de ortaya çıktı. 38 yaşındaki Yağız’ın uçağa binmeden sadece birkaç saat önce, 3 yıl önce şehit olan çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i sosyal medyada “Mekanın cennet olsun yiğidim” sözleriyle andığı görüldü.

2 ARKADAŞ AYNI KADER

Emre Sevinç’in babası Mehmet Sevinç, “Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün, aynı toprağın evlatları” diyerek ağladı. 2 kız çocuğu babası şehidin, babasını küçük yaşta kaybettiği ve liseyi bitirdikten sonra asker olmaya karar verdiği öğrenildi.

‘Vatanımız için varız’

Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in (31) Ankara’daki babaevine Türk Bayrağı asıldı. Defne Kandemir ile evli olan şehidin acılı babası Adil Kandemir (58), “Mekanları cennet olsun. Dünyanın etrafını gezecekti ama olmadı, kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız. Evladım da vatan için şehit oldu” diye konuştu.

78 yaşındaki babanın evlat acısı

Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın (53) Karabük’teki ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Özcan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit babası Mehmet Özcan (78), “Önce vatan sağ olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. En büyük tesellim şehit babası olmam” diye konuştu.

Bebek heyecanı yaşıyordu

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) Kayseri’de yaşıyordu. 7 aylık hamile olan eşi Göknur Uslu’ya şehit haberi sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehidin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin Bursa’da yaşayan annesi Fatma Uslu ile babası Ahmet Uslu acı haberle yıkıldı.

Askerlere sarılıp ağladı: Perişanım

Astsubay Başçavuş İlker Aykut’un (39) Tekirdağ’daki evine taziye çadırı kuruldu. Askerlere “Siz de benim oğlumsunuz” diye sarılıp ağlayan baba Ünal Aykut, oğluyla son telefon konuşmasını anlattı, “Kazadan bir gün önce konuştum. ‘Bavulumu hazırlıyorum babacığım’ dedi. ‘Yarın son parçalar var, onları yükleyeceğiz. Bayağıdır özledim, çocuklar da özlemiş’ dedi. Ben sürpriz yapacak, haber vermeden gelecek diye beklerken acı haberini aldık. Perişan olduk. Ne yapalım, evladımız vatan uğruna şehit oldu” dedi.

ŞEHİT BABASI TESELLİ ETTİ

Şehit babası Ünal Aykut’u, Suriye’de 2020’de düzenlenen hava saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Birhan Er’in babası İhsan Er teselli etti. Ünal Aykut, “Hep derdim Allah’ım bu insanlara sabır ver diye. Şimdi ben onların acısını yaşıyorum” diye konuştu.

‘Osman Amca artık şehit babasısın...’

Evli ve 3 çocuk babası olan Astsubay Emrah Kuran’ın Muğla’daki baba ocağına ateş düştü.

Askeri yetkililer, baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran’a 37 yaşındaki oğullarının şehit haberini “Osman Amca artık bir şehit babasısın...” sözleriyle verdi. Annenin feryatları yürek dağladı. Şehidin annesinin bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığını atlattığı belirtildi.