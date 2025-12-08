Zonguldak Devrek’te pislik içindeki bir pideciyi denetleyen Zabıta Müdürü Abdurrahim Altuntaş, “Sizi insan sağlığıyla oynatmam, hiç mi kendinize saygınız yok. Burayı mühürlüyorum” sözleriyle gündem olmuştu.



MECLİS ÜYESİ!



Büyük takdir toplayan Altuntaş, denetimlerini sürdürerek Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Özcan Özmekik’in konfeksiyonuna komşu olan bir kafe ile yine AKP’li Meclis Üyesi Uğur Erdem’in ailesine ait fırına gitti. İddiaya göre kafede tarihi geçmiş bozuk tavuk, fırında da yine miadı dolmuş un bulundu. Hijyene de uyulmadığını gören Altuntaş, iki işyerine de ceza kesmek istedi. İddiaya göre kafeci, komşusu Özmekik’i aradı.



JET HIZIYLA GÖREVDEN ALINDI



Meclis Üyesi Erdem’le de fırın yüzünden karşı karşıya gelen Altuntaş, AKP’li Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ın talimatıyla görevden alındı. Halk sağlığını savunan müdürün işine son verilmesine halktan tepki yağdı.