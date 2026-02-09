Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp’ta, son günlerde ortaya çıkan yeni bir güvenlik açığı kullanıcıları alarma geçirdi.

Google’ın Project Zero ekibi tarafından tespit edilen bu açık, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı dosyaları otomatik olarak telefonlara göndermesine imkan tanıyor. Özellikle sahte grup davetleri yoluyla gerçekleştirilen bu saldırılar, fark edilmeksizin cihazlara sızabiliyor.

OTOMATİK MEDYA İNDİRME RİSKİ VE SİBER TEHDİTLER

WhatsApp’ın otomatik medya indirme özelliği, kullanıcıların fotoğraf, video ve belgeleri dokunmadan kaydetmesini sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu özelliğin siber suçlular tarafından istismar edildiğini belirtiyor.

GÜVENLİK UZMANKARI ŞU UYARIYI YAPIYOR:

“Yeni oluşturulan grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı medya dosyaları, otomatik olarak indirilebilir ve saldırganlar tarafından hedefli kampanyalarda kullanılabilir. Bu özellikle Android kullanıcılarını etkiliyor” dedi.

Saldırganlar, kurbanı önceden tanımasa bile, gruplara ekleme yöntemiyle virüslü dosyaları cihazlara ulaştırabiliyor. Uzmanlar, bu nedenle kullanıcıların hem otomatik medya indirme hem de grup ekleme ayarlarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyor.

WhatsApp kullanıcılarının alabileceği önlemler oldukça basit:

-Otomatik medya indirmeyi kapatmak: Fotoğraf, video ve belgelerin otomatik indirilmesini durdurmak, olası tehditleri büyük ölçüde azaltıyor.

-Gruplara eklenmeyi sınırlandırmak: Sadece tanıdığınız kişilerin sizi grup sohbetlerine eklemesine izin vermek, riski minimuma indiriyor.

-Uygulamayı güncel tutmak: WhatsApp’ın en son sürümünü kullanmak, yeni güvenlik önlemlerinden faydalanmanızı sağlıyor.

Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların proaktif davranarak basit birkaç ayarla cihazlarını ve kişisel verilerini koruyabileceğini vurguluyor. Bu nedenle WhatsApp kullanıcılarının ayarlarını hemen gözden geçirmesi kritik önem taşıyor.