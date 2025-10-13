İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada eski Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 65 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi.
Savcı tutuklu yargılanan Soyer, Aslanoğlu, eski İzBB Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Cihangir Lübiç’in tutukluluk hallerinin devamına Hüseyin Şimşek’in tahliyesini talep etti.
Hakimlik, Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer'in tutukluluk halinin devamına; Hüseyin Şimşek, Cihangir Lübiç ve Şenol Aslanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.