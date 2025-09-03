Tunceli’de 11 Haziran 2025 günü saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı SGK Kavşağı’nda meydana gelen olayda, motokurye olarak çalışan Muharrem Batar ile trafik polisleri arasında yaşanan gerginlik sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, kaldırımdan ters yönde ilerlediği gerekçesiyle durdurulan kuryenin ehliyetini vermeyi reddetmesiyle başladı.

“SİPARİŞİ SOĞUMADAN YETİŞTİRMEK KALDIRIMDAN TERS YÖNDEM GİTTİM”

Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Muharrem Batar, motokurye olarak çalıştığını belirtti. Paket servis sırasında iş yerinin konumu nedeniyle kısa bir mesafede kaldırımdan ters yönde ilerlemek zorunda kaldığını ve bu sırada trafik polislerinin kendisini uyardığını söyleyen Batar, “Kullandığım motosiklet 50 cc, plakası ise 62 AAG 978'dir. Hız yapabilecek bir motosiklet değildir. Müşteriye siparişini zamanında, soğumadan yetiştirmek için iş yerinin konumundan dolayı mecburen kaldırımdan ters yönden dikkatli bir şekilde gidiyordum. Kavşağa yaklaştığımda trafik polisleri oradaydı. Bana araç içerisinden seslenerek, "Paketleri bırakınca yanıma gel, kaç defa seni uyardık, kaldırımı kullanma" diye dediler. Ben de ardından bütün paketleri dağıttım. Daha sonra lokantaya götürmek üzere kasaptan kıyma aldım. Beni çağıran trafik polislerinin yanına gittim. Bana kaldırımı ters yönde kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulayacaklarını söylediler. Ehliyetimi istediler. Ben de plakaya yazmalarını rica ettim. Ehliyetimi vermedim. Motosikleti stop ettim. İçindeki malzemeleri lokantaya götürmek üzere aldım. Motosikleti oraya bırakıp ayrılacaktım. Trafik polisleri kolumdan tuttular ve gitmeme izin vermediler” diye kaydetti.

KURYE KAFA ATTI, POLİS KELEPÇELEDİ

Muharrem Batar, yaşanan arbede sonrası ehliyetinin süresiz iptal edildiğini ve polislerin kendisine zor kullandığını belirterek, “Aramızda itiş kakış olmaya başladı. Kolumu sıkmaları üzerine bırakmalarını istedim. Bırakmadılar. Bir anlık refleksle kolumu tutan polis memuruna kafa attım. Bunun üzerine beni yere yatırıp kelepçe taktılar. Kelepçe takarken kolumu zorladılar. Daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne giderek rapor aldık. Akabinde ifade vermek üzere Polis Merkezi'ne geldik. Yaşanan olay hakkında savunmam bunlardır. Ben kesinlikle tehdit ya da hakaret içeren bir söz söylemedim. Ben geçimimi kuryelik yaparak sağlamaktayım. Bu olay ile ilgili olarak bana zor kullanan, ehliyetimi iptal eden polis memurlarından ben de şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kurye ve polis memurlarının karşılıklı iddiaları doğrultusunda adli sürecin sürdüğü bildirildi. Olayın yaşandığı kavşakta, daha önce de benzer kural ihlallerine karşı uygulama yapıldığı biliniyor.