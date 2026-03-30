Çin'in teknoloji başkenti olarak bilinen Shenzhen şehrinin Nanshan Bölgesi, 2027 yılında mimari ve sürdürülebilirliği buluşturan Róng Sanat Müzesi’ne kavuşmaya hazırlanıyor. Beş ana hacmin ince destekler üzerinde yükseltilmesiyle tasarlanan yapı, zemin katında şehre kesintisiz hizmet veren devasa bir kamusal meydan oluşturuyor.

4 BİN 500 METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLECEK

4 bin 500 metrekarelik esnek galeri alanlarına sahip olan müze, parametrik cam tüplerden oluşan dış cephesiyle doğal ışığı filtreleyerek enerji tasarrufu sağlarken, gece aydınlatmasıyla kentin silüetinde bir fener gibi parlıyor.

"Sünger şehir" stratejisine uygun olarak yağmur suyunu geri dönüştüren ve mekanik iklimlendirme ihtiyacını en aza indiren pasif enerji sistemleriyle donatılan proje, çevresel performansı estetikle birleştiriyor.

Sahil şeridine hakim panoramik manzaralı dış merdivenleri ve çatı bahçesiyle ziyaretçilerine dinamik bir rota sunan müze, yaya köprüleri ve metro bağlantılarıyla kentsel dokuya tam entegre oluyor.

Tenova Future desteğiyle hayata geçirilen bu merkez, Shenzhen’in teknolojik başarısını kültürel altyapıya dönüştürme vizyonunun en güncel simgesi olarak dikkat çekiyor.