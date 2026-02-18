İtalyan devi Juventus ile sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 5-2'lik tarihi galibiyet alan Galatasaray, bir üst turun planlarını yapmaya başladı. Sara, Lang (2), Sanchez ve Boey'nin golleriyle tarihi başarıyı elde eden Sarı-Kırmızılılar, İtalya'da 2 farkla yenilgi alsa dahi tur atlayan taraf olacak.

SON 16 HESAPLARI BAŞLADI

17 Şubat'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçları arasında en farklı galibiyeti alan Cimbom, gelecek tur hesaplarına da başladı. İtalya'da 25 Şubat'taki rövanşta avantajını koruması halinde Son 16 Turu'na kalacak olan Aslan'ın muhtemel rakipleri ise İngiliz ekipleri.

Galatasaray Son 16'ya kaldığı takdirde lig aşamasında 1-0 mağlup ettiği Liverpool veya Premier Lig'de 26. hafta itibarıyla 16'ncı sırada yer alan Tottenham ile karşılaşacak.