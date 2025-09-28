İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya kuruluşlarında suç kaynaklı gelir tespit edildi.
Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Park Holding'e de kayyum atandı.
KEMAL CAN TUTUKLANDI
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Savcılık, Can hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Hakimlik, Can'ın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti.
