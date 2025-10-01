İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding’e yönelik yürütülen “suç örgütü” soruşturmasına CİNER Holding’i de ekledi.
Aralık 2024’te Ciner Holding’ten Can Holding’e satışı gerçekleştirlen 22 şirketin devri sırasında “suçtan elde edildiği” iddia edilen gelirlerin kullandığına dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Bu nedenle yurt dışında olduğu tespit edilen Turgay Ciner’e tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Aynı zamanda Ciner Holding bünyesindeki Park Holding A.Ş. ile Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ve AFC İthalat A.Ş. Şirketlerinin yöneticilerinin aralarında bulunduğu 10 isim gözaltına alındı.
TURGAY CİNER’İN OĞLUNA TUTUKLAMA TALEBİ
Dosya kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketikin CEO’su Gökhan Şen tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.