Tokat’ın Turhal ilçesinde günlerdir süren sağanak yağışların ardından Almus Barajı'nın tam kapasiteye ulaşması, bölgede sel ve taşkın riskini en üst seviyeye çıkardı. Tehlikenin kapıya dayanmasıyla birlikte teyakkuza geçen ilçe esnafı, güne kepenk kapatarak ve iş yerlerini koruma telaşıyla başladı.
Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son veriler ışığında acil durum gündemiyle toplandı. Kurul değerlendirmelerinde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve suların dolusavaklardan taşmasının an meselesi olduğu bildirildi.
Olası bir taşkında sular altında kalma riski en yüksek olan Yeşilırmak çevresindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde ise hayat durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmayan esnaf, suların dükkanlara girmesini engellemek için önlemler aldı. Dükkan girişlerine bariyer oluşturacak şekilde üst üste kum torbaları yığıldı. Su sızıntılarını yavaşlatmak için kapı önlerine branda ve naylonlar serildi. Kapı altlarındaki ve vitrin camlarındaki boşluklar, hava ve su geçişini kesen silikon köpüklerle tamamen kapatıldı.
Bölge halkının ve esnafın endişeli bekleyişi sürerken, AFAD ve belediye ekiplerinin taşkın riskine karşı yürüttüğü koordinasyon ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.