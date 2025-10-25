Gülnur SAYDAM

İstanbul’da yemek için bir restorana giden üç yabancı öğrenci, hayatlarının şokunu yaşadı. Cüzdan yakan yemek ise 23 Ekim’de yenildi. Tahran’a ameliyat için gitmek üzere yola çıkan üç öğrenci, İstanbul aktarmasında yemek molası vermek istedi.

Taksici, “Yakınlarda restoran yok ama güzel bir yer biliyorum” diyerek öğrencileri bir otele ait restorana götürdü. Ancak iddiaya göre bu restoran, tam bir turist tuzağıydı. Menü gösterilmeden verilen siparişlerin ardından gelen hesap adeta dudak uçuklattı. Menü bile gösterilmeden servis edilen yemeklerin ardından öğrencilere 28 bin 596 liralık (yaklaşık 600 Euro) hesap çıkarıldı.

AMELİYATA PARA KALMADI

Faturayı gören öğrenciler neye uğradıklarını şaşırdı. “Resmen dolandırıldık, ameliyat için biriktirdiğimiz parayı bu hesaba verdik” diyen mağdurlar ameliyat ücretine yeterli para kalmaması nedeni ile ameliyat olamadan tekrar İran’a döndüklerini sosyal medyada paylaştı.

FATURALI SOYGUN

28 bin 596 TL’lik yemeğin faturasına göre ödenilen vergi tutarı 4 bin 766 TL olarak düzenlendi