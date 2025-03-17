Turist vergisi, bölgedeki kamu hizmetlerine destek sağlamak ve sürdürülebilirlik projelerini finanse etmek amacıyla hayata geçirilmişti. Bir haftalık tatil yapan iki kişilik bir çift için toplam 2,10 € (yaklaşık 84 lira) gibi küçük bir ek maliyet yaratacak olan uygulama, turizm sektöründen büyük tepki aldı.

Kanarya Adaları Yüksek Mahkemesi (TSJC), verginin "karışık ve yetersiz şekilde düzenlendiğini" belirterek uygulamanın yasal bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, Mogán Belediyesi’nin politikayı sürdürebilmesi için resmi yasal düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.

Turizm sektörü temsilcileri de karara destek verdi. Konaklama ve Turizm Federasyonu (FEHT), bu tür bir verginin oteller ve turizm işletmeleri için gereksiz bürokratik yük oluşturduğunu ve maliyet minimizasyonuna aykırı olduğunu belirtti.

Buna karşın, turist vergisi uygulamaları Avrupa genelinde giderek yaygınlaşıyor. Kanarya Adaları İstatistik Enstitüsü (ISTAC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, turistlerin dörtte üçü bu tür bir vergiyi kabul edebilirken, çoğu kişi günlük 1 ila 2 € arasında bir ücret ödemeye istekli olduğunu belirtiyor.

Bu tür bir verginin, yılda 250 milyon € (207 milyon £) gibi ciddi bir gelir sağlayabileceği öngörülüyor. Kanarya Adaları’na geçen yıl toplamda 18 milyon turistin geldiği göz önüne alındığında, sürdürülebilir turizm projeleri için bu kaynak önemli bir destek olabilir.

Öte yandan, yerel halk, hızla artan konut fiyatları ve aşırı turizm nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkat çekmeye devam ediyor. Kanarya Adaları’nda turist sayısı artarken, bölge halkı bu büyümenin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savunuyor.

Mogán Belediyesi, mahkemeden resmi bildirim geldikten sonra kararını savunmak için itiraz sürecine hazırlanıyor. Ancak şimdilik, turist vergisi askıya alınmış durumda.