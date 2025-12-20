

Turistik Doğu Ekspresi tren seferleri için yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama kapsamında trenin sefer günleri ve ücret tarifesi açıklandı.

SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Turistik Doğu Ekspresi, ilk seferini pazartesi günü Ankara’dan gerçekleştirecek. Kars’tan Ankara yönüne yapılacak ilk sefer ise çarşamba günü yapılacak.

Trenlerin hareket günleri şu şekilde olacak:

Ankara çıkışlı: Pazartesi, çarşamba ve cuma

Kars çıkışlı: Çarşamba, cuma ve pazar

Seferler haftalık olarak iki tren şeklinde planlandı.

TRENİN KAPASİTESİ VE BİLET TEMİNİ

Turistik Doğu Ekspresi, 10 kompartımanlı 8 yataklı vagonlar ile bir yemek vagonundan oluşuyor. Tren toplamda 160 yolcu kapasitesine sahip.

Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından bireysel olarak satın alınabiliyor. Tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla satışa sunuluyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerin ücretleri tarih ve güzergâha göre değişiyor.

14 Ocak’a kadar:

Ankara–Kars hattı: 2 kişi için 14 bin TL

Kars–Ankara hattı: 2 kişi için 12 bin TL

16 Ocak’tan itibaren:

Ankara çıkışlı seferler: 17 bin TL

Kars çıkışlı seferler: 15 bin TL

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferleri belirlenen günlerde Ankara ve Kars arasında yapılacak. Bilet satışları TCDD Taşımacılık ve yetkili acenteler üzerinden devam ediyor.