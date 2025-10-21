Kaş ilçesine bağlı Bezirgan Mahallesi'nde 300 yıllık tahıl ambarları dikkat çekiyor. Bu ambarların Likya lahitlerinden esinlenerek yapıldığı ortaya çıktı. Uygarlığın mezar mimarisinden izler taşıyan tahıl ambarları resmen yüzyıla meydan okuyor.

O dönemler genelde kireç taşından yapılan basamaklı bir podyum üstünde odası bulunan ve üstü kapakla örtülen mezar yapılarına benzeyen tahıl ambarları Antalya'da bulunan bazı köy evlerinin bahçelerinde de bulunuyor.

LİKYA UYGARLIĞI'NDAN ESİNLENMİŞ

Ambarlararası mevkide yer alan ve 90'a yakın tarihi tahıl ambarı yan yana dizili toplu halde bulunmakta. Teknik açısından ise Likya mezar yapılarına benziyor Çivi kullanılmadan birbirine geçirme yöntemiyle sedir ağacından yapılan 3 ya da 4 metre yüksekliğindeki tahıl ambarlarından yaklaşık 3 asırlık olduğu tahmin edilmekte.

Şehrin kadim tarım kültürü ile sivil mimarisini yansıtma açısından önem taşıtan bu tahıl ambarları ayrıca yayla ve sahil arasında göçebe hayat tarzını yaşayan mahalle sakinlerinin eşyalarını saklama imkanı da sağlıyor.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "kültür varlığı" olarak tescil edilip koruma altına alınan tahıl ambarları turistlerin de ilgisini oldukça çekiyor. Ayrıca bölge halkının ambarlardan tahıl almasını izliyorlar.

Tahıl ambarlarının 200 yıldan eski olduğunu söyleyen turizmci Fehmi Erkek, bu ambarların asırlardır insanlara hizmet ettiğini ve hasat edilen ürünlerin ambarlarda korunduğunu belirtti. Koruma altındaki ambarların bu Likya Yolu'u yürüyen turistlerin de ilgisini çektiğini söyledi. Fotoğraf severler ise burayı sık sık ziyaret ediyor.