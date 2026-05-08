Rusya turizm sektörü, Mayıs ayı tatilleri öncesinde jeopolitik gerilimler ve ekonomik engeller nedeniyle büyük bir darbe aldı. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından açıklanan verilere göre, yabancı turistlerin Mayıs tatili için yaptıkları rezervasyonların yarısı iptal edildi. Bu kitlesel vazgeçişin temelinde, Orta Doğu’daki havacılık merkezlerinin kapanması ve artan güvenlik riskleri yatıyor.

HAVA SAHASI KISITLMALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ATOR Başkan Yardımcısı Aleksandır Musihin, Orta Doğu’daki hava sahası kısıtlamalarının küresel ulaşım zincirini kopardığını vurguladı. Arap havayollarının devre dışı kalması sadece bölge halkını değil, bu aktarma noktalarını kullanan tüm dünyadan turistleri etkiledi.

İran merkezli çatışma risklerinin tırmanmasıyla birlikte Çin, Malezya ve Güneydoğu Asya gibi Rusya için kritik öneme sahip pazarlardan gelen talepte de keskin bir düşüş gözlemlendi. Uçuş güzergahlarının değişmesi seyahat sürelerini uzatırken, maliyetlerin artmasına da yol açtı.

TEKNİK SORUNLAR TURİSTLERİ RUSYA'DAN KOPARTIYOR

Turizmdeki bu yavaşlamanın tek nedeni ulaşım aksaklıkları değil; ekonomik faktörler de önemli bir rol oynuyor. Ruble’nin değer kazanmasıyla birlikte Rusya turları yabancı ziyaretçiler için ortalama yüzde 35 oranında pahalandı.

Bu maliyet artışına ek olarak, yaptırımlar nedeniyle yabancı banka kartlarının Rusya’da çalışmaması ve mobil internet erişimindeki kısıtlamalar, turistlerin ülkeyi tercih etmemesindeki en büyük pratik engeller olarak öne çıkıyor.