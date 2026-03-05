Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden TUI Group’un Almanya birimi, ABD ile İsrail'in İran ile çatışmalarının başlamasından sadece iki gün sonra rezervasyon davranışlarında belirgin bir değişim yaşandı

Şirket, 2026 yaz sezonuna yönelik toplam talepte genel bir gerileme yaşanmadığını belirtirken, turistlerin destinasyon tercihlerinde hızlı bir yön değişimi olduğunu açıkladı. Özellikle güvenli ve istikrarlı görülen bölgeler öne çıkarken, risk algısının yükseldiği destinasyonlarda talebin zayıfladığı görüldü.

TATİL TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda konuşan TUI Almanya CEO’su Benjamin Jacobi, savaşın turizm talebini tamamen düşürmediğini ancak tatil planlarının hızla yeniden şekillendiğini söyledi.

Şirket verilerine göre Batı Akdeniz destinasyonları ve Kanarya Adaları kısa sürede en çok talep gören bölgeler arasına girdi. Talepteki artışın sürmesi halinde bu destinasyonlarda fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık son yıllarda güçlü bir turizm performansı sergileyen Mısır’da rezervasyon hızının yavaşladığı görülüyor. Uzmanlara göre bölgedeki jeopolitik risk algısının yükselmesi, turistlerin alternatif destinasyonlara yönelmesinde belirleyici rol oynadı.

TÜRKİYE'YE TALEP ARTTI

Savaş sonrası oluşan yeni tabloda öne çıkan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Özellikle Türk Rivierası bölgesinde rezervasyonların yüksek büyüme oranları yakaladığı belirtiliyor.

TUI verilerine göre Türkiye; Yunanistan ve Kuzey Denizi kıyılarıyla birlikte yaz sezonu için güçlü rezervasyon performansı sergileyen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Öte yandan hala kapasite bulunan ülkeler arasında Hırvatistan da bulunuyor. Turizm sektörü temsilcileri, 2026 yaz sezonunda kazanan ve kaybeden destinasyonların jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillendiğini vurguluyor.