Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde son iki gündür Azmak Nehri’nde ölü bulunan kaz ve ördeklerle ilgili yapılan laboratuvar incelemelerinde kuş gribi (avian influenza) tespit edildi.

RİSK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede çok sayıda yabani kanatlı hayvanın ölü bulunmasının ardından numune alarak laboratuvara göndermişti. Yapılan tetkiklerde kuş gribi tespit edilmesi üzerine bölgede risk seviyesi yükseltildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yurttaşlara ve bölgedeki muhtarlara gönderdiği bilgilendirme mesajında, gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını istedi. Bölgedeki çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince sürdüğü belirtildi.