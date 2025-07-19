40’ıncı yılını kutlamaya hazırlandıkları bu süreçte halka arz ile daha büyük yatırımlara ulaşmayı he deflediklerini aktaran Jolly CEO’su Mert Vardar, hazırlıkların devam ettiğini ve sonbaharda yapılacak bir toplantı ile bunu duyurmaya hazırlandıklarını aktardı.

2025’in zorlu bir yıl olduğunu aktaran Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise geçen sene yüzde 11-12 olan yerli turist payının yükseldiğini belirterek, “İç pazar yüzde 20’ye gelmiş durumda. Yani 12-15 milyar dolar arası bir iç pazar hacmi oluşmaya başladı. Bunun sebebi de döviz kurlarında ciddi bir artış olmaması” dedi.