Bodrum’da akşam saatlerinde tedirginlik yaratan bir olay yaşandı. Bir cafeden gelen silah sesi çevredeki insanları korkuttu. Daha sonra işletmeden 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasıyla gerçek ortaya çıktı.



Kafe işletmecisi İrfan Dikmen’in borçlarını ödeyemediği için başına silah dayayarak ateşledi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şahsın vefat ettiği ortaya çıktı.

BORÇLU VE ALACAKLILARIN LİSTESİNİ YAZIP BIRAKTI

Turizm işletmecisi iki çocuk babası 46 yaşındaki İrfan Dikmen, ardından bıraktığı mektupta maddi sıkıntı çektiğini , borçlu ve alacaklı olduğu kişilerin listesini yazdığı tespit edildi.

Dikmen’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.