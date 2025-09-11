Yeni yasa tasarısı, klasik sigaraların yanı sıra elektronik sigaralar, nikotin poşetleri, bitkisel içerikli tütün ürünleri, nargileler ve tütün ısıtma cihazlarını da kapsıyor. Bu ürünlerin kullanımı; plajlar, spor alanları, restoran ve bar terasları gibi açık hava mekanlarında tamamen yasaklanacak.

İspanya Sağlık Bakanı Monica García, düzenlemenin kamu sağlığını bireysel ve ticari çıkarların önünde tuttuğunu vurgulayarak, "Herkesin temiz hava soluma, daha uzun ve sağlıklı yaşama hakkı var" dedi. Bu açıklama, yasa tasarısının temel felsefesini ortaya koyuyor.

Ancak tasarı, İspanya’nın yıl boyu süren açık hava yemek kültürü üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçesiyle restoran ve bar sahiplerinden tepki topladı. Özellikle sigara içen müşterilerin tercih ettiği teras alanlarının boş kalabileceği endişesi dile getiriliyor.

İspanya’da 2011 yılından bu yana kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Yeni düzenleme ise bu yasağı açık alanlara da taşıyarak çok daha katı hale getiriyor. Bu adım, tütün ürünlerinin pazarlanması ve dağıtımı konusunda da daha sıkı denetimler öngörüyor.

Yasa tasarısının parlamentoda onaylanması gerekiyor ve bu süreçte bazı maddelerde değişiklik yapılması da olasılıklar arasında. Yine de yürürlüğe girmesi halinde hem yerel halk hem de turistler için alışkanlıkları değiştirecek bir dönemin başlangıcı olacak.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl İspanya’da 50 binden fazla kişi tütüne bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günde yaklaşık 137 ölüme denk geliyor.