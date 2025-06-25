Turizmin başkenti Muğla’daki bir kafede skandal uygulama yaşandı.

Milas ilçesine bağlı turistik Güllük Mahallesi sahilindeki bir kafeye giden 37 yaşındaki Recep A. Boş gördüğü masaya oturdu.

'MASADA TEK OTURUYORSUNUZ SİZİ ŞEZLONGA ALALIM'

Yanında getirdiği diz üstü bilgisayarı ile çalışıp bir şeyler yiyip içmek isteyen Recep A. Yiyecek içecek servisini isteyemeden yanına gelen kafe yöneticisinin “Tek oturuyorsunuz kalabalık müşteri grubumuz geldi, sizi sahildeki şezlonga alalım” talebi ile karşılaşınca şoke oldu.

JANDARMA VE ZABITA MÜDAHALE ETTİ

Çalışmak ve yemek içmek için masaya oturduğunu söyleyen Recep A. Kafe yöneticilerinin ısrarlı “Masayı terk edin” talebi üzerine olay yerine jandarma ve zabıtayı çağırdı, ortalık karıştı.

Zabıta ve jandarmanın gelmesinin ardından kafe yöneticileri bu kez müşteriden özür dileyerek olayın kapatılması çağrısında bulundu. Kafe yöneticileri “Olayı kapatalım biz sizden özür dileyelim, bizi affedin, biz size sadece öneride bulunmuştuk, olay bu kadar büyümesine gerek yoktu” dediler.

TEK KİŞİDE OLSAM BEN MÜŞTERİ DEĞİL MİYİM?

Recep A. SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Ben oturduktan bir süre sonra bir çalışan geldi, abi kafe sahibi kalabalık bir grup geldiği ve sizde tek başınıza oturduğunuz için kalkmanızı istiyor, deyince şok oldum. Sonra yöneticiler geldi, masayı terk edip sahile gitmemi istedi. Jandarma ve zabıtaya haber verdim. Bu tür davranışların turizme yakışmadığını söyledim. Jandarma ve zabıta dinleyip gitti. İşlem yapma gereği duymadı. Bu tür davranışlar turizme zarar veriyor, hala yaşadığım olayın şoku içindeyim. Jandarma gelince özür dilemeye başladılar. Şikayetçi olsanız kaybettiğiniz zaman ile kalırsınız, sonuçta hiç birşey çıkmaz” diye konuştu.