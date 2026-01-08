Sakarya, "Asalet soydan gelir, parayla satın alınmaz" sözleriyle vatanseverliğin simgesi haline gelen 'Karadayı'yı kaybetti. Bir sosyal deneyde kolu alçılı bir askerin ayakkabı bağcıklarını hiç düşünmeden bağladığı görüntülerle tanınan ve kamuoyunda "Karadayı" lakabıyla anılan 54 yaşındaki Harun Kocabıyık'tan kötü haber geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre Kocabıyık, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yalnız yaşadığı evin önünde yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Karadayı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yapılan ilk incelemelerde, Harun Kocabıyık'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili resmi inceleme devam ederken, acı haber kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.

"HER ZAMAN ASKERİZ BİZ"

Harun Kocabıyık, kendisini gizlice çeken bir sosyal deney ekibinin kamerasında, zor durumdaki bir askere yardım ederken; "Her zaman askeriz biz. Asalet soydan gelir, parayla satın alınmaz" diyerek gerçek zenginliğin karakter olduğunu tüm dünyaya hatırlatmıştı. O anlar, dijital hafızalarda asalet dersi olarak kalmaya devam edecek.