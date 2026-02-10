NATO tarafından Almanya’da düzenlenecek Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Almanya’ya ulaştı. Tatbikata, 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinden görevlendirilen Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğünden oluşturulan Muharebe Grubu katılım sağlayacak.

TÜRK ASKERİNİ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Üç hafta sürmesi planlanan tatbikat için Almanya’ya gelen Mehmetçik, bölgede yaşayan Alman vatandaşlarının da dikkatini çekti. Bir aracın içinden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Türk askeri konvoyunu gören bir kadının şaşkınlıkla, "Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya’da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" sözlerini dile getirdiği duyuldu. Videodaki tepkiler kısa sürede sosyal medya gündem oldu.

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı, NATO’nun 8 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla 2026 yılı içinde gerçekleştireceği en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı tatbikat olma özelliğini taşıyor. Tatbikat kapsamında 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, deniz, kara ve hava yolu ulaştırma yöntemleri kullanılarak bölgeye sevk edilecek.

MSB'DEN TATBİKAT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26 kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağın, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." ifadesi kullanıldı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlayacak.