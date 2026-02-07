Türkiye atıştırmalık sektörünün önde gelen şirketlerinden ETİ Gıda, yurt dışı yatırımlarına bir yenisini ekledi. Şirket, Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren TRUBAR markasının yüzde 100’ünü 173 milyon dolar bedelle bünyesine kattı. 2018 yılında Erica Groussman tarafından kurulan TRUBAR, bitkisel bazlı protein bar ürünleriyle Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösteriyor. Marka, Costco, Target, Walmart ve Amazon gibi perakende ve e-ticaret kanallarında yer alıyor. TRUBAR, 2025 yılında yaklaşık 100 milyon dolar brüt gelir elde ederken, 20 bini aşkın satış noktasına ulaştı. Satın alma kapsamında TRUBAR’ın mevcut marka yapısı ve faaliyetleri korunacak. Şirketin operasyonlarını Kuzey Amerika merkezli olarak sürdürmesi planlanıyor. ETİ Gıda’nın bu satın almayla birlikte uluslararası pazarlardaki varlığını genişletmesi hedefleniyor. Taraflar, iş birliğinin önümüzdeki dönemde markanın faaliyet alanlarını geliştirmesine katkı sağlamasını öngörüyor.

