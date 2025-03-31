Stockholm'ün Upplands Vasby bölgesinde bulunan Prästgårdsvägen Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede apartmanı sardı. Konya'nın Kulu ilçesinden 2006 yılında İsveç'e yerleşen Mesut Zengin, oğlunu antrenmana götürmek için evden çıktıkları sırada dördüncü kattaki bir dairenin balkonunun alevler içinde olduğunu fark etti.

Durumu fark eden Zengin, hemen oğlu Furkan'a apartmandaki tüm kapı zillerine basarak komşuları uyarmasını söyledi. Kendisi de üçüncü katta oturanları tahliye etmeye çalıştı.

YAŞLI ÇİFTİ KURTARDI, DUMAN ZEHİRLENMESİ GEÇİRDİ

Yangının merkezindeki dairede yaşlı bir çiftin mahsur kaldığını fark eden Zengin, içeri girerek onları dışarı çıkardı. Yangın söndürme tüpüyle alevleri kontrol almayı başaran kahraman baba, yoğun duman soluduğu için apartmandan çıktığında bayıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zengin'e ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. O anları gören eşi ve oğlu Furkan gözyaşlarına boğuldu.

Zehirli dumana maruz kalan Mesut Zengin, iki gün hastanede tedavi gördü. Hastanede kendisiyle yakından ilgilenildiğini belirten Zengin, "Türklerin ne kadar yardımsever olduğunu bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

BABASINI BAYGIN GÖRÜNCE ÇOK KORKTU

Öte yandan yangın sırasında komşulara haber veren Furkan Zengin, babasını baygın halde ambulansın içinde görünce büyük korku yaşadığını söyledi. Baba-oğulun gösterdiği cesaret, İsveç'te büyük takdir topladı ve kahraman ilan edilmelerini sağladı.