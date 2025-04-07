‘YOLSUZLUK KANITLANDI’

Berlin’in eski Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı’nın yargılandığı yolsuzluk davasında karar çıktı. 58 yaşındaki siyasetçi, bakanlığı döneminde reklam ajansına 11 bin 200 Euro’luk ihale verdi. O firmanın Kalaycı’nın 2019’daki düğün organizasyonunu üstlendiği iddia edildi. Mahkeme, iddiaların doğrulandığına hükmetti.

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

Berlin Bölge Mahkemesi, bu durumun bir tür yolsuzluk ve rüşvet olduğuna karar verdi. Kalaycı, 18 ay hapis ve 6 bin 240 Euro para cezasına çarptırıldı. Ajansın sahibi Thomas E. ise 15 ay hapis ve 9 bin 450 Euro para cezası aldı. Mahkemenin başyargıcı Bo Meyer, kararın gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

‘KURNAZCA BİR İŞ BİRLİĞİ’

“Verilen bu proje Kalaycı’ya mali avantajı getirdi. Sanık, senatör (bakan) olarak görev yapıyordu ve rüşvetçi olduğu izlenimi doğmasına neden oldu. Devlete ve kamu hizmetlerine güven sarsıldı. Rüşvet sadece içinde para olan bir zarfın teslim edilmesi değildir. Kurnazca bir iş birliğiydi.”