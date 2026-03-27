Hollanda, Orta Doğu’daki savaş gerekçesiyle Kıbrıs açıklarına Zr. Ms. Evertsen fırkateynini gönderdi. Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz de önceki gün firkateyne günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin maliyeti tartışma çıkardı. Yeşilgöz için özel jet kiralanan gezinin maliyeti 92 bin 997 Euro’yu (yaklaşık 4.7 milyon lira) buldu.

Bakanlık, ziyareti ‘alışılmış bir uygulama‘ diye savundu.

Yeşil Sol – İşçi Partisi milletvekili Kati Piri, Yeşilgöz’ün ziyareti sosyal medyada paylaşmasına atıf yapıp “Bu bir Hollandalı siyasetçinin şimdiye kadarki en pahalı Instagram videosu” dedi. Sosyalist Parti de “Hükümetin sağlık harcamalarında kesintiye gittiği dönemde bu masraf anlaşılmaz” açıklaması yaptı.