İhalelerin gözde isimlerinden Rönesans Holding, geçtiğimiz yıl satın aldığı Rabobank Türkiye’yi elden çıkarma hazırlığında. Kazakistan merkezli finans devi Kaspi.kz, Türkiye’deki e-ticaret yatırımı Hepsiburada’nın ardından Rabobank’ı da bünyesine katmak için süreci başlattı.

KAZAKLAR TÜRKİYE’DE BANKACILIĞA ADIM ATIYOR

interfax.com'da yer alan habere göre, Kazak fintech şirketi Kaspi.kz, Türkiye’deki finansal hizmet ağını genişletiyor. Şirketin CEO’su Mikheil Lomtadze, Rabobank Türkiye’nin satın alma işlemini 2025 sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı. Satış süreci, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Digital Bridge 2025 Forumu’nda duyuruldu.

Lomtadze, “Düzenleyici kurumların onay süreci devam ediyor. Türkiye’de şube ağı bulunmayan, 27 kişiyi istihdam eden bir bankayız. Bu satın alma, Türkiye pazarında finansal hizmetler sunma lisansı elde etmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

HEPSİBURADA İLE ENTEGRE BİR MODEL OLACAK

Kaspi’nin Türkiye planları sadece bankacılıkla sınırlı değil. Şirket, kısa süre önce Hepsiburada’nın yüzde 65,4’lük hissesini 1,1 milyar dolara satın almıştı. Yeni satın almayla birlikte, Rabobank’ın finansal altyapısı Hepsiburada’nın e-ticaret operasyonlarıyla entegre hale getirilecek.

Kaspi, Kazakistan’da uyguladığı “süper uygulama” modelini Türkiye’de de devreye almayı hedefliyor. Bu modelde kullanıcılar aynı platform üzerinden hem alışveriş yapabiliyor hem de ödeme, kredi ve sigorta gibi finansal hizmetlerden yararlanabiliyor.

ASIL HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kaspi CEO’su Lomtadze, iki ülke arasındaki ticareti hızlandırmayı amaçladıklarını belirterek, “Yakın zamanda Türk tüccarların ürünleri Kaspi’de, Kazak tüccarların ürünleri ise Hepsiburada’da satışa sunulacak. Türkiye ile Kazakistan arasında hızlı bir ticaret köprüsü kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaspi.kz, Kazakistan’da Kaspi Bank, Kaspi Pay, Kaspi Shop ve Kaspi Travel markalarıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, ödeme sistemleri, çevrimiçi alışveriş ve finans teknolojilerini tek bir çatı altında birleştiriyor.

HEPSİBURADA SONRASI İKİNCİ SATIN ALMA

Kaspi’nin Rabobank hamlesi, Hepsiburada satın almasının ardından Türkiye’deki ikinci büyük yatırım olacak. Kazak devinin, Türkiye’nin 85 milyonluk pazarında Kazakistan’daki başarılı modelini genişletmek istediği belirtiliyor.

Kaspi.kz, halihazırda Kazakistan nüfusunun yüzde 70’ine denk gelen 14 milyon aktif kullanıcıya sahip. Şirket, Türkiye’de bankacılık ve e-ticareti bir araya getirerek bölgesel büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

RABOBANK AVRUPA’DA KÜÇÜLÜYOR

Hollanda merkezli Rabobank ise, son dönemde küresel stratejisini yeniden şekillendiriyor. Banka, güçlü olmadığı ülkelerdeki operasyonlarını azaltırken, tarım ve gıda finansmanı odaklı faaliyetlerine ağırlık veriyor. Türkiye operasyonunun elden çıkarılması da bu yeniden yapılanmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.