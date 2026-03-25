Hafta sonu yapılan seçimde Sosyal Demokrat Parti adına seçime giren, 33 yaşındaki avukat Abuzar Erdoğan, oyların yüzde 53.4’ünü alarak ilk turda Rosenheim Kenti Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

Rosenhem, Yukarı Bavyera’da Münih ve Ingolstadt’tan sonra üçüncü büyük şehir konumunda. Sadece kentte değil, eyalette de ilk kez bir Türk kökenli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmış oldu.

DÜNYAYA AÇIK BİR KENT

Ailesi Maraş- Elbistan kökenli olan Erdoğan seçim kampanyasını, "Sosyal, ekonomik olarak daha güçlü, dünyaya açık bir kent" sloganı ile yürüttü.

Münih Ludwig-Maximillian Üniversitesi’nde hukuk okuyan Erdoğan, medeni hukuk ve ekonomik konularda uzmanlaştı. 2009 yılında ise SPD’ye üye oldu ve parti içinde oldukça yoğun çalışmalarda bulundu.