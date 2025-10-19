Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma üniformasıyla videolar çeken ve Türk Bayrağı'na saygısız paylaşımı beğenen bir kişinin Muş'ta gözaltına alındığını açıkladı. D.A. isimli kişinin söz konusu videoyu terhis olduktan sonra beğendiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan konuyla ilgili 'Milli değerlere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz' başlığıyla bir açıklama yayınlandı.

GÖZALTINDA

Açıklamada, "Sosyal medya mecralarında, Jandarma Er üniforması ile video çeken ve Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı beğendiği tespit edilen D.A. isimli şahıs Muş ilinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı." denildi.

TERHİS OLDUKTAN SONRA PAYLAŞMIŞ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Daire Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde; http://J.Er olarak askerlik hizmetini yaptığı Ankara İl J.K.lığından 10 Ekim 2025 tarihinde terhis olduğu, Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı terhis olmasının ardından 17 Ekim 2025 tarihinde beğendiği tespit edilmiştir.

PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN 6 GÜN CEZA ALMIŞ

Ayrıca, şahsın askerlik yaptığı esnada başka sosyal medya paylaşımları yapması sebebiyle 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu 19. Madde gereğince; 6 gün hizmetten men cezası almış ve yükümlünün askerlik süresi uzatılmıştır."