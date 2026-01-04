Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, Türkiye'de yıllardır devam eden geleneklerin de tartışılmasına neden oldu.



Son zamanlardaki nikah ve düğünlerde ziyaretçilerin önemli bölümü yüksek fiyatı nedeniyle altın takmaktan uzaklaşarak, döviz ve TL tercihinde bulunurken, altın geleneği yabancı damatların da isyan etmesine neden oldu.

'KENDİMİ ATM GİBİ HİSSEDİYORUM'



Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Reddit'te bir başlık açan yabancı kullanıcı, birkaç yıldır Türk bir kadın ile ilişki yaşadığını ve evlilik aşamasına geldiklerini duyurdu.



Evliliğe günler kala Türk gelenekleri yüzünden sıkıntı yaşadığını belirten kullanıcı, “Bana, Türklerin evleneceği kadına 5-10 tane bilezik verdiğini söyledi. Bunun ederi 10 ila 25 bin euro arası. Gelenek olmasını anlıyorum ana neden bu kadar çok? Bu nasıl insanca olur? Kendimi ATM gibi hissediyorum.” ifadelerini kullanarak, damat tarafının geline takı alma geleneğine isyan etti.

Söz konusu gönderi kısa sürede platformda popüler olurken, Türk kullanıcılar da halen uygulanan geleneğin Türkiye'de birçok kişinin evlenmesine engel olduğuna dikkat çekti.