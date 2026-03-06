İstanbul merkezli, çelik konstrüksiyon ve taahhüt projeleriyle tanınan Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi A.Ş. hakkında yürütülen konkordato davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme, şirketin mali yapısını toparlayabilmesi için kesin mühlet verilmesine karar verdi.

İstanbul’daki ilgili mahkemenin ara kararına göre davacı şirkete, 26 Şubat 2026 saat 16.32’den itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet tanındı.

Bu karar, şirketin alacaklılarına karşı belirli bir süre yasal koruma altında faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda firmanın hazırladığı mali yapılandırma planını uygulayabilmesi için zaman kazanması hedefleniyor.

KONKORDATO KOMİSERLEİ GÖREVE DEVAM EDECEK

Mahkeme, daha önce geçici mühlet sürecinde görevlendirilen konkordato komiser heyetinin görevine kesin mühlet boyunca da devam etmesine karar verdi.

Komiserler, şirketin finansal durumunu, nakit akışını ve ticari faaliyetlerini denetlemeyi sürdürecek. Bu süreçte hem şirketin yeniden yapılandırma planının uygulanması hem de alacaklıların haklarının korunması amaçlanıyor.

ŞİRKETİN KADERİ 2027 YILINDA BELLİO LACAK

Tek-Çelik A.Ş.’nin konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği, komiser heyetinin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda yapılacak duruşmada değerlendirilecek.

Duruşma Tarihi: 11 Şubat 2027

Duruşma Saati: 14.00

Mahkeme, bu duruşmada şirketin mali toparlanma sürecini ve konkordatonun devam edip etmeyeceğini karara bağlayacak.

1994 yılında kurulan Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi A.Ş., çelik konstrüksiyon, altyapı ve taahhüt projelerinde faaliyet gösteren köklü firmalardan biri olarak biliniyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan şirketin 20 milyon TL sermayesi bulunuyor. Firma, yıllar içinde hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda projede görev alarak sektörde önemli bir yer edindi.