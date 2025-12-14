Şerbetçiotunun bahar aylarında verdiği ilk sürgünler, Avrupa gastronomi piyasasında “Hop Shoots” adıyla dünyanın en pahalı sebzeleri arasında gösterildi.

AVRUPA’DA AÇIK ARTIRMAYLA SATILIYOR

Şerbetçiotu bitkisinin mart ve nisan aylarında toprak yüzeyine çıkan taze filizleri, özellikle Belçika, Fransa ve İngiltere’de düzenlenen sezonun ilk hasat müzayedelerinde büyük ilgi gördü. Kısa hasat süresi ve sınırlı üretim nedeniyle bu ürünün kilosu bazı müzayedelerde 1.000 avroya, yani yaklaşık 35 bin liraya kadar yükseldi. Sezon ilerledikçe fiyatlar düşse de, Avrupa pazarında en düşük seviyede dahi birçok et ürününün üzerinde işlem gördü.

BİLECİK’TE “SEYRELTME” ADI ALTINDA ATILIYOR

Türkiye’de şerbetçiotu üretiminin büyük bölümü Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapılıyor. Yerli üreticiler, ana ürün olan kozalakların verimini artırmak amacıyla bahar aylarında dipten çıkan bu filizleri “seyreltme” işlemiyle kesti. Çoğu çiftçi tarafından ticari değeri bilinmeyen filizler, ya tarlada bırakıldı ya da hayvan yemi olarak kullanıldı. Az sayıda üretici ise bu filizleri ev tüketiminde değerlendirdi.

KISA SÜRELİ VE YOĞUN İŞÇİLİK GEREKTİRİYOR

Uzmanlara göre Hop Shoots’un yüksek fiyatla satılmasının temel nedenleri arasında zahmetli hasat süreci ve çok kısa sezon yer aldı. Filizlerin makineyle toplanamadığı, tek tek elle ve dikkatli şekilde hasat edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca hasat döneminin yalnızca üç-dört hafta sürmesi, ürünü lüks restoranlar için sınırlı ve özel hale getirdi.

LÜKS RESTORANLARIN MENÜSÜNDE YER ALIYOR

Avrupa’da Michelin yıldızlı restoranlar, bu filizleri “sebzelerin trüfü” olarak tanımladı. Kuşkonmazı andıran görünümü ve aromasıyla öne çıkan Hop Shoots, deniz ürünleri ve özel başlangıç tabaklarında kullanıldı. Bazı restoranlarda birkaç adet filizden oluşan tabakların yüksek fiyatlarla sunulduğu kaydedildi.

İHRACAT POTANSİYELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tarım ve ihracat uzmanları, Türkiye’de hâlihazırda yetişen şerbetçiotu bitkisinin bu yan ürününün değerlendirilmesi halinde önemli bir katma değer yaratılabileceğine işaret etti. Üreticilerin organize edilmesi, soğuk zincir altyapısının kurulması ve Avrupa standartlarında paketleme yapılması durumunda, filizlerin ihracat kalemi haline gelebileceği ifade edildi.