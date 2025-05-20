Türk Dermatoloji Derneğince (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve 71 merkezde ücretsiz "deri taraması" yapılacak.

Türk Dermatoloji Derneği (TDD) bugün başlayan taramaların 30 Mayıs'a kadar süreceğini duyurdu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Başak Yalçın, deri kanseri görülme sıklığındaki artışa ve alınabilecek önlemlere dikkati çekmek istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklarımız ciddi risk altında. Biliyoruz ki uygun şekilde korunmadığı takdirde insanlar güneş hasarının yaklaşık yüzde 80’ini çocukluk döneminde alıyor. O nedenle bu sene daha ziyade çocukları hedef alarak bir kampanya yapmayı düşünüyoruz."

Euromelanoma Türkiye Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay mayısın kanser farkındalık ayı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tüm kanserler içerisinde en agresif, en saldırgan, en ölümcül olabilen melanom dediğimiz deri kanseri açısından bütün ülkelerin, halkların bilinçlendirdiği, kampanyaların yürütüldüğü bir ay. Türkiye çapında yarından itibaren bu kampanyaya başlıyoruz."

Taramaların hangi illerde ve merkezlerde uygulanacağı bilgisine TDD ve Euromelanoma'nın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.