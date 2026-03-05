Ankara iş dünyasının yakından izlediği MM Motorlu Araçlar İnşaat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen konkordato sürecinde dikkat çekeen bir gelişme yaşandı. Mahkemenin verdiği karar sonrası süreçte alacaklılara yönelik resmi çağrı yapıldı.

MAHKEMEDEN 1 YILLIK SÜRE

2015 yılında İstanbul’da kurulan ve farklı şehirlerde ticari faaliyetlerini sürdüren şirket hakkında yürütülen konkordato davasında önemli bir karar alındı.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 1 yıllık kesin mühlet verilmesine karar verdi. Bu kararın ardından Konkordato Komiserler Kurulu, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlara yönelik resmi bildirimde bulundu.

ALACAKLILAR 15 GÜN İÇİNDE BAŞVURACAK

İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında yapılan duyuruya göre, şirketten veya Metin Kademoğlu’ndan alacağı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler alacaklarını kayıt altına aldırmak zorunda.

Alacaklıların, alacaklarını gösteren belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Süresi içinde yapılmayan başvuruların süreçte dikkate alınmaması söz konusu olabiliyor.

ÜÇ FARKLI ŞEHİRDE KONKORDATO TALEBİ

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ticari faaliyet gösteren şirket, konkordato süreciyle dikkat çekti.

Firma, kuruluşunu gerçekleştirdiği İstanbul’un ardından Osmaniye ve Ankara’da da konkordato başvurusunda bulundu.