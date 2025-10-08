Sabancı Holding, 2000 yılında kurduğu ve Türkiye'nin en büyük teknoloji zincirleri arasında yer alan Teknosa için satış seçeneklerini değerlendirmeye başladı.



Çok sayıda Türk şirketin yabancılara satışında aktif rol üstlenen yatırım bankası Pragma'ya seçeneklerin değerlendirilmesi için yetki verildiği öğrenilirken, firmaya şimdiden çok sayıda talip çıkmış durumda.

RUSYA, KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE'DEN TALİPLERİ VAR



Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'yı 1,1 milyar dolara satın alan Kazakistan merkezli Kaspi.kz'nin Teknosa'nın şartlarını sorduğu öğrenilirken, firmanın satış koşullarını öğrenmek için Rusya ve Türkiye'den de çeşitli alıcıların devrede olduğu öne sürüldü.



ŞUBE SAYISINDA KÜÇÜLMEYE GİDİYOR



Öte yandan 2000 yılında kurulan ve 2012 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören Teknosa'nın yüzde 50,03'lük hissesi Sabancı Holding'in elinde bulunuyor.

Türkiye'de 175 mağazası bulunan Teknosa, son yıllarda karlılık oranını artırmak için e-ticarete yönelmiş ve fiziki mağaza sayısında düşüş yaşamıştı.



Reuters'ın haberine göre 3 Ekim'de Sabancı Holding üst yönetimi ve analistler arasında yapılan toplantıda, firmanın düşük net kar marjı elde eden ancak özkaynak karlılığı yüksek olan şirketlerden çıkabileceğinin kararlaştırıldığı öne sürülmüştü.



Bu kapsamda Sabancı'nın çıkış yapacağı belirtilen şirketler arasında Carrefoursa ve Teknosa gösterilmişti.





