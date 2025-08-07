Güney Kore, Türk diplomat Sezai Tolga Şimşir'in karıştığı skandalla çalkalandı.



Güney Kore televizyona Channel A'nın haberine göre, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’nde 'birinci müsteşar' olarak görev yapan Sezai Tolga Şimşir, alkollü şekilde direksiyonun başına geçti.

İÇKİ İÇTİ, KAZA YAPTI, HIRSIZLIĞA YELTENDİ



Serbestiyet'in derlediği habere göre, Kore basını müsteşarın kullandığı aracın sağ sinyalleri açıkken, düz giden bir taksiye çarptığını ve 20 dakika boyunca polisten kaçtığını belirtti. Devam eden süreçte Türk diplomat Şimşir, taksi şoförüne saldırdı ve cep telefonunu çalmaya çalıştı.



İFADESİNDE SUÇLARINI İTİRAF ETTİ



Karıştığı skandalların ardından polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılan Şimşir, başlangıçta diplomatik dokunulmazlığı olduğunu belirterek ifade vermeyi reddetti. Devam eden süreçte yetkililer tarafından ifadesi alınan müsteşar, araç kullanmadan önce iki kadeh şarap ve yarım kadeh viski içtiğini itiraf etti.









