Uluslararası alanda kanser hastalıkları ve robotik cerrahi üzerine çalışmalar yürüten, aynı zamanda Rusya Kolorektal Cerrahlar Derneği'nin (RSCS) onursal üyeleri arasında yer alan Prof. Dr. Oktar Asoğlu, İngiltere'de 9-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Portsmouth Colorectal Kongresi'ne davet edildi. Prof. Dr. Asoğlu, kongre kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden katılım sağlayacak tıp insanlarının önünde canlı cerrahi müdahale gerçekleştirecek.

REKTUM KANSERİ TEKNİĞİNİ TANIMLAYAN İSİM MODERATÖR OLACAK

Kongrenin hem salondaki katılımcılara hem de online platformlar üzerinden dünya genelindeki binlerce hekime açık olacağını belirten Prof. Dr. Oktar Asoğlu, organizasyonun detaylarına ilişkin bilgi verdi. Rektum kanseri cerrahisindeki tekniği tanımlayan 90 yaşındaki Bill Shields’ın moderatörlüğünde 3 cerrahın eş zamanlı olarak canlı ameliyat yapacağını ifade eden Prof. Dr. Asoğlu, yaklaşık 2,5 saat sürecek bu performans sırasında dünyada bu işin standardını koyan 90'a yakın bilim insanının da salonda bulunacağını ve operasyonun tartışılacağını aktardı.

İNGİLTERE'DEKİ KONGREDE BİR İLK

Daha önce Rusya, Avrupa ve Asya'daki çeşitli bilimsel kongrelerde de canlı ameliyatlar gerçekleştirdiğini dile getiren Prof. Dr. Asoğlu, İngiltere'deki bu büyük organizasyonda yabancı bir hastayı, yabancı bir ülkedeki kongre esnasında ameliyat eden ilk Türk cerrah olacağını ifade etti. Bilimsel çalışmaların sürekliliğine dikkat çeken Asoğlu, Türkiye'de akademik yayınların genellikle unvan kriterlerini doldurmak amacıyla yapıldığı ve kesintisiz sürdürülmediği eleştirisinde bulunarak, kendisinin unvan kullanmaksızın her yıl uluslararası alanda 5-6 yayın yapmaya devam ettiğini ve amacının bilimi toplum yararına dönüştürmek olduğunu belirtti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ CERRAHLAR TAKİP EDECEK

Canlı ameliyatın 10 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacağını kaydeden Prof. Dr. Asoğlu, sistem üzerinden kayıt yaptıran cerrahların operasyonu canlı izleyip moderatör aracılığıyla soru sorabileceğini açıkladı. Ameliyatı Güney Kore'den Prof. Choi ve Norveç'ten Prof. Lars Thomas ile birlikte eş zamanlı yürüteceklerini belirten Prof. Dr. Asoğlu, üç cerrahın aynı ameliyatın farklı versiyonlarını uygulayacağını, asistanlık yıllarında çalışmalarını izlediği Bill Shields gibi dünya standartlarını belirlemiş isimlerin önünde bu performansı gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.