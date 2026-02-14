Almanya’da gerçekleştirilen ve NATO müttefiklerinin caydırıcılık kapasitesini test eden Steadfast Dart 26 tatbikatında, Türk ordusunun sergilediği performans uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu. 2 bin personel ile bölgeye adeta çıkarma yapan TSK, hem karada hem de denizde disipliniyle dikkatleri üzerine çekti.

Tatbikat kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri, Almanya’nın stratejik öneme sahip Kiel Limanı’na demirledi. Türk bayrağının Almanya semalarında dalgalandığı o anlar, hem askeri otoriteler hem de yerel halk tarafından ilgiyle takip edildi. Gemilerin limana giriş ve demirleme sürecindeki profesyonelliği, tatbikatın en çok konuşulan görselleri arasında yer aldı.

ALMAN BASININDA DİSİPLİN VURGUSU

Tatbikatı yerinden takip eden gözlemciler ve Alman medyası, Türk askerinin sahadaki çevikliği ve disiplinli duruşuna vurgu yaptı. Donanmanın Kiel’deki varlığı, Türkiye’nin NATO’nun deniz kanadındaki en güçlü ve etkin aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikattaki başarıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden gurur verici bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Türk ordusunun caydırıcı gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk ordusunun; Gücü caydırır, çevikliği sınır tanımaz, kurmay aklı ise kazandırır!

Steadfast Dart-2026 Tatbikatı için 2.000 personel ile Almanya'ya konuşlanan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olarak tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor."

Türkiye, tatbikata sadece deniz unsurlarıyla değil, hava ve kara birliklerinden oluşan toplam 2 bin personellik dev bir güçle katılıyor. Tatbikatın ilerleyen aşamalarında Türk birliklerinin, karmaşık harekat senaryoları çerçevesinde müttefik ordularla koordineli operasyonlara liderlik etmesi bekleniyor.