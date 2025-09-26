Türkiye, Avrupa Birliği'nde (AB) “Türk usulü dönerin tescili” ve AB ülkelerinde mevcut üretim şekilleriyle yapılan dönerin “döner kebap” adıyla satılmaması için açtığı davayı kaybetmişti.

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), 2022’de yaptığı dönerin Avrupa Birliği’nde tescillenmesi başvurusunu 23 Eylül’de geri çektiğini açıkladı. Karar, özellikle döner üretiminin en yoğun olduğu Almanya’daki sektör için sürecin sona ermesi anlamına geliyor.

BBC'de yer alan habere göre, Türkiye’deki standartlara uygun döner üretimini AB ülkelerinde de sağlamak için yapılan başvuru, başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki üreticilerin tepkisini çekmişti.

Başvuruda kullanılacak hayvan türü, yaşı, etin kalınlığı ve kesim yöntemleri gibi detaylar yer alıyordu.

Bu kriterler, Avrupa’daki üretim biçimleriyle uyumlu olmadığı için tartışma yaratmış, Türk üreticiler arasında da fikir ayrılıklarına yol açmıştı.

ALMANLAR 'DÖNER' ADINI KULLANAMAYACAKTI

Başvurunun kabul edilmesi halinde, AB’de üretilen dönerlerin Türkiye’deki tanıma uygun hale getirilmesi gerekecek ve aksi durumda “döner” adıyla satış yapılamayacaktı.

ATDID verilerine göre, Avrupa’da günlük yaklaşık 400 ton döner üretiliyor ve bu üretim 60 bin kişiye istihdam sağlıyor. Sektörün yıllık cirosu ise 3,5 milyar Euro civarında.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPTI

UDOFED, başvurunun Alman pazarına zarar vermek için yapılmadığını, asıl hedefin dönerin Türkiye’den geldiğini vurgulamak ve geleneksel üretimi korumak olduğunu açıkladı.

Başvurunun geri çekilmesiyle birlikte, dönerin Avrupa’daki mevcut üretim biçimi değişmeden devam edecek. Ancak tartışma, dönerin kökeni ve üretim standartları konusunda uluslararası alandaki farklılıkları bir kez daha gündeme taşıdı.