Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte’ye gitmesi bekleniyor. Ancak Rus uçaklarının ABD ve Avrupa hava sahalarına girmesinin yasak olması, gözleri Putin’in izleyeceği rotaya çevirdi.

RUS BASINI TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Rus basınında yer alan iddilara göre, Putin’in Budapeşte seyahatinde Türkiye kritik bir rol üstlenecek.

Rus liderin uçağına Karadeniz geçişi sırasında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların eşlik edeceği öne sürüldü. Moskova kaynakları, bu önlemlerin “her türlü provokasyonu önlemek amacıyla” alındığını bildirdi.

GÜZERGAH BELLİ OLDU

Putin’in uçağı Karadeniz, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçerek Budapeşte’ye ulaşacak.

Alternatif rota olarak ise Hazar Denizi, İran, Türkiye, Akdeniz, Karadağ ve Sırbistan güzergahının da değerlendirildiği ifade ediliyor.