Sosyal medya fenomeni Aloske Gang, popüler savaş simülasyonu oyunu DCS World üzerinden F-16C Viper modülünde canlı yayın yaparak uçağın kalkış prosedürlerini bir dakikada özetledi.
Elektrik sistemlerini devreye alma, motor devirlerini kontrol etme, kanopiyi kilitleme, aviyonik güç verme ve gaz kolunu ilerletme gibi adımları ekran üzerinden işaret ederek anlatan yayıncı, “Baştan anlatıyorum, iyi izleyin yeni gelenler” diyerek izleyicilerini uyardı.
Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve farklı platformlarda hızla yayıldı.
Olay, simülasyon oyunlarının gerçekçi eğitim potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.